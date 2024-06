Nawałnice przetoczyły się przez województwo. Wybuchły pożary

Dyżurny KW PSP w Lublinie poinformował, że od środy do czwartku strażacy siedem razy wyjeżdżali do wypompowywania wody z zalanych posesji, cztery razy – do uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Dwie interwencje związane z gaszeniem pożarów wywołanych przez wyładowania atmosferyczne dotyczyły stacji transformatorowej i drzewa.