Nauka zdalna w klasach I-III? "Nie wykluczamy żadnej możliwości"

Nauczanie zdalne. Czy zostanie wprowadzone?

Kolejne rekordy zachorowań na koronawirusa zmusiły rządzących do wzmocnienia obostrzeń. W przypadku szkół było to częściowe zastosowanie nauczania zdalnego. Do domów wrócili licealiści i uczniowie klas IV-VIII. W szkołach pozostały za to młodsze dzieci. Podobnie rzecz ma się z przedszkolami, które wciąż działają bez większych zmian.