Koronawirus w Polsce. Zmiany dla uczniów szkół średnich i wyższych

Do tej pory, jeśli w jakiejś szkole wykrywano przypadek koronawirusa, to najczęściej sanepid decydował o wysłaniu na kwarantannę pojedynczej klasy. Problem polega na tym, że dzieci i młodzież często chorują "bezobjawowo", co przeszkadza w szybkim wykryciu wirusa. Dlatego od poniedziałku 19 października młodzież ze szkół średnich położonych w "strefach czerwonych" zostanie w domach. Z nauczycielami będzie się zaś łączyć za pośrednictwem komunikatorów internetowych, tak jak miało to miejsce wiosną.