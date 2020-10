Koronawirus w Polsce. Nowe zasady wejdą w życie od soboty

Koronawirus w Polsce. Od soboty cała Polska stanie się tzw. żółtą strefą. Dodatkowo zwiększona zostanie liczba łóżek w szpitalach, a w każdym województwie powstanie szpital koordynujący walkę z COVID-19.

Podczas specjalnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w całej Polsce zostaną wdrożone zasady, które do tej pory obowiązywały w tzw. "żółtych strefach". Co to oznacza? Przede wszystkim obowiązek zakrywania nosa i ust będzie obowiązywać wszędzie, także na ulicy. Zwolnione z niego będą tylko osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Koronawirus w Polsce. Zmiany zasad w lokalach gastronomicznych

W strefie czerwonejlokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach od 6:00 do 22:00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2.

Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia. Jeśli chodzi o imprezy okolicznościowe takie jak chrzciny czy wesela, to w strefach czerwonych obowiązuje limit do 50 osób. Poza nimi w takich wydarzeniach, może uczestniczyć 75 osób. Ten limit zacznie obowiązywać dopiero od 17 października.

Koronawirus w Polsce. Wydarzenia kulturalne

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności. Jest to limit widzów dla gości wydarzeń kulturalnych w pozostałych częściach kraju.

Podczas zgromadzeń publicznych uczestniczyć będzie mogło maksymalnie 100 osób, pod warunkiem, że zachowają między sobą odstęp minimum 1,5m.

Koronawirus w Polsce. Powstaną szpitale koordynacyjne

W każdym województwie powstanie specjalny szpital koordynacyjny ukierunkowany na walkę z COVID-19. Szpitale koordynacyjne będą zarządzać ruchem pacjentów pomiędzy szpitalami, ruchem karetek "wymazowych" i transportowych, oraz będą decydować o skierowaniu pacjentów do izolatoriów.

Jeśli zaś chodzi o lekarzy pierwszego kontaktu, to od tej pory będą oni mogli kierować pacjenta do izolacji domowej. Co więcej, podczas teleporady nie będą musiały zaistnieć cztery objawy koronawirusa, żeby lekarz mógł skierować pacjenta na test.

Stan wyjątkowy w Polsce? Mateusz Morawiecki: nie wykluczamy takiej możliwości