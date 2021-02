Nauka zdalna. "Czeka nas nie tyle dziura edukacyjna, ile gigantyczny kanion zaległości"

Z kolei nauczyciele zmagają się z falą nieklasyfikowanych uczniów, którzy mogą nie zdać do kolejnych klas w tym roku. Próbują realizować cały materiał, ale nie są pewni na, ile uczniowie go przyswoili.

Szczepionka na COVID-19. Ruszyły zgłoszenia nauczycieli. Co z powrotem dzieci do szkół?

- To nie jest warunek do powrotu dzieci do szkół. Niewątpliwie zaszczepienie się wszystkich nauczycieli ułatwia podjęcie decyzji o ewentualnym powrocie dzieci do szkół - powiedział w poniedziałek minister edukacji Przemysław Czarnek.