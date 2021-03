Nauczycielka z Hiszpanii zmarła 11 dni po szczepieniu AstraZeneką. Miała gorączkę i bóle głowy

Szczepienia prowadzone są też w Polsce. O to, czy mogą zostać wstrzymane, pytany był na antenie Radia ZET minister zdrowia Adam Niedzielski. - Zastanawiamy się nad tym - odpowiedział, podkreślając, że polskie władze współpracują w tej sprawie z Europejską Agencją Leków. - W Polsce nie ma żadnych przesłanek do wstrzymania szczepień - dodawał.

Hiszpania. 43-latka zmarła 11 dni po szczepieniu AstraZeneką

Hiszpania wstrzymuje szczepienia AstraZeneką

W poniedziałek rząd ogłosił wstrzymanie na 15 dni szczepień preparatem spółki AstraZeneca. Premier Pedro Sanchez wyjaśnił, że decyzja ta służy wykluczeniu wszelkich wątpliwości co do możliwego związku pomiędzy zakrzepicą a szczepieniem tym produktem, który w Hiszpanii przyjęło dotąd ponad 970 tys. osób.

AstraZeneca w Polsce. Nie ma rekomendacji by, ją wycofać

Jak podkreślał w wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce wirusolog prof. Włodzimierz Gut, jest on zdecydowanie przeciwny zawieszeniu szczepień tym preparatem. - Ile przypadków powikłań poszczepiennych mamy w Polsce? Kilka tysięcy i to przy podaniu milinów dawek szczepionki. Czyli jest to tzw. zjawisko nieistotne - przekonywał. - Jak wynika z opinii Europejskiej Agencji ds. Produktów Leczniczych czy też opinii WHO, nie stwierdzono w gruncie rzeczy podstaw do powiązania tych zdarzeń z działaniem szczepionki AstraZeneca - dodawał prof. Gut.