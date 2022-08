Nauczycielka w Teksasie uwiodła 13-letniego ucznia. Niski wymiar kary

32-letnia nauczycielka z Teksasu wpadła po tym, jak poskarżyła się dyrektorowi szkoły, że jest nękana przez byłego ucznia. Wówczas do sprawy dołączyła policja, która dotarła do pikantnych wiadomości SMS, które kobieta wymieniała z chłopcem, odkrywając tym samym, że to nie kobieta jest tu stroną poszkodowaną.