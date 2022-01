Nauczyciele oburzeni "Polskim Ładem". "Trzeba było mówić nam prawdę"

Pan I.P. (dane do wiadomości redakcji ) ma 59 lat, jest nauczycielem w trzech szkołach na Dolnym Śląsku. Do każdej musi dojechać dobre kilkanaście kilometrów. Jego styczniowa wypłata przyszła na konto pomniejszona o ok. 200 złotych. W emocjonalnym mailu do redakcji napisał: "Dzień dobry. Uczę fizyki i chemii w 3 szkołach wiejskich. W żadnej nie mam pełnego etatu po reformie byłej minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Wczoraj zauważyłem, obniżenie pensji prawie o 200 zł. Co to za "Polski ład"? To jest jeden "PIS -owski nieład".