Nauczyciele jako zakładnicy wojny o media? Mocne słowa Sławomira Broniarza

- Prezydent wetując ustawę okołobudżetową, nagle zainteresował się podwyżkami dla nauczycieli. Skąd ta erupcja? Było to dla nas ogromnym zdziwieniem. I nie jest tak, jak przekonywała Kancelaria Prezydenta, że gdyby Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy do końca roku, to podwyżki dla nauczycieli byłyby od 1 stycznia. Nic takiego by się nie wydarzyło. Do tego musi być finalnie ustawa budżetowa. A to oznacza, że większe zmiany na naszą korzyść zostaną wprowadzone w okolicach marca z wyrównaniem od stycznia – podkreśla Broniarz.