Nauczanie zdalne. Pierwszy dzień i nie obyło się bez problemów

Nauczanie zdalne w całej Polsce

Od soboty 24 października cała Polska jest w strefie czerwonej. W związku w trwającą epidemią i wzrostem zachorowań na COVID-19 zostały wprowadzone nowe obostrzenia. Rząd postanowił, że uczniowie od klasy IV szkoły podstawowej wzwyż będą mieć nauczanie zdalne. Tylko klasy I-III nadal, póki co, uczą się stacjonarnie.

Zdalne nauczanie z utrudnieniami

W poniedziałek 26 października elektroniczny dziennik Librus, który ma ułatwić kontakt uczniów i rodziców z nauczycielami, zanotował awarię. Jak poinformowało rano Radio ZET, aplikacja przestała działać. Nie można było w ogóle zalogować się do Librusa.

"To by było ma tyle, jeśli chodzi o zdalną naukę – napisał na Twitterze reporter Radia ZET, Jacek Czarnecki. On, jak i wiele innych osób w poniedziałkowy poranek walczyło z "białym ekranem". Widzieli tylko komunikat: "Ups, coś poszło nie tak, spróbuj ponownie za kilka minut". Librus zaczął działać poprawnie po godzinie 11:00.