NATO przechwytuje rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. To ważna lekcja na przyszłość

Na wschodzie Bałtyku toczy się gra. Wojskowi z Rosji i NATO bacznie się obserwują i wysyłają przeciwko sobie samoloty. To rutyna, która ma pokazać, że "nikt nie odpuszcza", a równocześnie przygotować na czarny scenariusz. Polacy też uczestniczą w tej misji.

Nie są to loty bojowe w najbardziej dramatycznym rozumieniu tego słowa, czyli ich zadaniem nie jest zniszczenie wroga. Samoloty startujące z terenu państw bałtyckich, czyli Litwy, Łotwy i Estonii, są naprowadzane przez kontrolerów na rosyjskie myśliwce, bombowce, transportowce, a czasem nawet samoloty wywiadowcze, które naruszają lub przynajmniej zbliżają się do przestrzeni powietrznej chronionej przez NATO.

NATO reaguje na prowokacje Rosji

"Eskorta" odnajduje powietrznych "intruzów", a następnie "odprowadza" ich do rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie też przechwytują samoloty Sojuszu, choć to się zdarza rzadziej. Zazwyczaj takie spotkania mają charakter profesjonalny, czyli piloci nie wykonują niebezpiecznych manewrów. Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki i to najczęściej z winy pilotów spod znaku czerwonej gwiazdy, którzy potrafią nadmiernie zbliżyć się do samolotów NATO, bądź pochwalić się uzbrojeniem.