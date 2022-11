NATO nie dla Szwecji. Turcja nie odpuści do końca roku

Finlandia wciągana "na dno" przez Szwecję

Choć Erdogan zaznacza swoje zadowolenie ze współpracy z Finlandią, wyraźnie mówi, że kandydatura obu państw będzie przez niego rozpatrywana w tym samym czasie. Oznacza to, że dopóki Turcja nie zaakceptuje Szwecji, Finlandia nie ma co liczyć na ratyfikację wniosku. Wszystko więc zależy od tego, jak dalej będą układać się stosunki między Ankarą a Sztokholmem. Póki co Erdogan oczekuje, że Szwecja rozprawi się z kurdyjskimi separatystami, zajmie się ekstradycją podejrzanych, według niego, o terroryzm oraz zniesie ograniczenia w sprzedaży broni. Kandydat do NATO twierdzi jednak, że zrobił wystarczająco dużo, by spełnić podstawowe warunki.