NATO chce rozbudować siły szybkiego reagowania

Więcej żołnierzy w NATO. Nowa formacja ma wzmocnić istniejące już, liczące około 20 tys. żołnierzy Siły Odpowiedzi "NATO Response Force" (NRF) - informuje "Welt am Sonntag".

Na wypadek ataku Rosji Sojusz Północnoatlantycki zamierza poprawić swoją zdolność do szybkiego reagowania i zwiększyć liczbę żołnierzy. Według informacji niemieckiej gazety "Welt am Sonntag" mowa o "readiness" - gotowości alarmowej i bojowej. NATO planuje stworzenie nowej, liczącej niemal 30 tys. żołnierzy jednostki sił szybkiego reagowania, gotowej do działania w ciągu 30 dni. Zgodnie z planami, o których pisze "WamS", powołujący się na wysokich rangą dyplomatów NATO, nowa formacja ma być wyposażona także w myśliwce i okręty.

W lipcu decyzja polityczna?

"Wiodąca rola Niemiec"

Latem 2015 NATO zapowiedziało wolę rozbudowania obecnych Sił Odpowiedzi z wówczas 13 tys. do 40 tys. żołnierzy. Według "WamS" liczba ta nie została jeszcze osiągnięta. Gazeta pisze też, powołując się na dyplomatów NATO, iż w tej nowej formacji "wiodącą rolę odegrają Niemcy". - Musimy być zdolni do szybszego reagowania i natychmiastowego przemieszczenia dużej liczby żołnierzy i sprzętu, by w wiarygodny sposób odstraszyć i pokazać gotowość do obrony - cytuje "WamS" jednego z dyplomatów.