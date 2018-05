Amerykańska baza wojskowa w Polsce. "The Times": To najlepszy straszak na Rosję

Według brytyjskiego dziennika "The Times", Polska robi słusznie starając się o pozyskanie stałej, amerykańskiej bazy wojskowej u siebie. - Silna obecność sił sojuszniczych na wschodniej flance NATO to najlepszy sposób na odstraszenie agresji ze strony Rosji – twierdzi gazeta.

Warszawa wykłada pieniądze

Według brytyjskiej gazety, polska propozycja "powiększyłaby drobne wojska NATO, oparte o dziewięciomiesięczne rotacje, o zdecydowane, stałe i potężnie uzbrojone wojsko amerykańskie". - Co kluczowe, Warszawa powiedziała, że pokryłaby większość z wynoszących dwa miliardy dolarów kosztów. To zadowoli Biały Dom, który jest, co zrozumiałe, ostrożny wobec europejskich członków NATO, którzy nie chcą finansować swojej siły defensywnej, licząc na to, że mogą przekonać Amerykanów do zagwarantowania im bezpieczeństwa za nich - podkreślono.