Nastolatkowie urządzili sobie libację. "Dławili się wymiocinami"

Policjanci proszą rodziców młodych osób, by ci zwiększyli nadzór nad swoimi dziećmi. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza teraz, kiedy zbliżają się wakacje. "Rozmawiajmy z młodzieżą, jak spędza czas, co planuje robić w wolne dni. Takie zainteresowanie ze strony opiekunów może przyczynić się do większej ostrożności nastolatków i właściwego zachowania" - brzmi apel policji.