Nastolatki ukradły volvo. Chcieli jeszcze ukraść renault

- 18-latkowie usłyszeli już zarzuty usiłowania kradzieży pojazdu i kradzieży innego auta. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności, bo podejrzani są także o usiłowanie kradzieży z włamaniem do jednej z placówek samorządowych w Filipowie. Do zdarzenia doszło kilka miesięcy temu. Wówczas mężczyźni próbowali włamać się do budynku. Uszkodzili drzwi wejściowe, powodując straty w wysokości 5 tysięcy złotych. Sprawą 16-latków zajmie się natomiast sąd rodzinny - przekazała suwalska policja.