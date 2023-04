Nastolatkowie próbowali uprowadzić 5-latka w Świętokrzyskiem

Do ożarowskich policjantów zgłosił się we wtorek 42-letni mieszkaniec miasta, który poinformował ich, że ktoś chciał odebrać jego 5-letniego syna z przedszkola, a on sam nikogo do tego nie upoważniał. Policjanci ustalili, że tuż przed godziną 9 do jednego z przedszkoli w Ożarowie przyszło trzech nastolatków, którzy zażądali od pracownicy tego przedszkola wydania im dziecka, które wskazali konkretnie z imienia i nazwiska.