Nastolatek wybudzony ze śpiączki. Nie ma pojęcia o COVID-19, chociaż był zakażony

19-letni Joseph Flavill miał bardzo poważny wypadek. 1 marca 2020 został potrącony przez samochód w trakcie spaceru w Burton upon Trent w hrabstwie Staffordshire. Jak czytamy na stronie theguardian.com, stało się to trzy tygodnie przed wprowadzeniem w kraju pierwszego lockdownu.

Ciotka chłopaka Sally Flavill opowiada, że nie wiadomo dokładnie, co on wie, co pamięta. "Nie będzie wiedział nic o pandemii, ponieważ spał przez 10 miesięcy" - mówi. "Nie wiem, od czego zacząć. Rok temu, gdyby ktoś powiedział mi, co się wydarzy w ciągu tego roku, nie sądzę, abym w to uwierzyła. Nie mam pojęcia, w jaki sposób Joseph zrozumie, przez co wszyscy przeszliśmy" - wyznaje.