Koronawirus z RPA w Wielkiej Brytanii. Masowe testy

Dotychczas w Wielkiej Brytanii wykryto 105 przypadków wariantu południowoafrykańskiego , z czego zdecydowana większość jest związania z podróżami do RPA. Zaniepokojenie budzi jednak 11 przypadków. Są to osoby, które ani nie były w tym kraju, ani nie kontaktowały się z nikim, kto tam był.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Masowe testowanie

Trzy z tych, stosunkowo niewielkich, obszarów znajdują się w Londynie, kolejne trzy w sąsiadujących ze stolicą hrabstwach Kent, Surrey i Hertfordshire, zaś pozostałe dwa w Walsall koło Birmingham i w hrabstwie Merseyside w północno-zachodniej Anglii. Na niektórych z tych obszarów mieszkańcy dostaną pocztą zestawy do testów, w innych pracownicy służby zdrowia będą chodzić od domu do domu i je przeprowadzać.

Tymczasem w poniedziałek podano, że w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 18 607 nowych zakażeń, co jest najmniejszą liczbą od 15 grudnia i zarejestrowano 406 zgonów, czyli najmniej od 4 stycznia. Dotychczasowy bilans epidemii to 3 836 783 wykrytych zakażeń i 106 564 zmarłych. Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało prawie 9,3 mln osób, a drugą - 494 tys.