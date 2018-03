Nastawienie Polaków do Ukraińców i Niemców najgorsze od 10 lat. Sondaż

CBOS przebadał, które narodowości Polacy lubią najbardziej, a za którymi nie przepadają. Z sondażu wynika, że największą sympatią darzymy Czechów i Włochów, a najmniej przepadamy za Romami i Arabami.

Jak wynika z badania, oprócz Czechów i Włochów, najbardziej lubimy Amerykanów, Anglików, Słowaków oraz Węgrów. Tak twierdzi ponad dwie piąte ankietowanych - od 42 proc. do 44 proc.

W porównaniu z wynikami zeszłorocznych badań, odnotowano pogorszenie nastawienia do praktycznie wszystkich nacji uwzględnionych w sondażu. Co ciekawe, stosunek Polaków do Ukraińców i Niemców jest najgorszy od około 10 lat.