NASA i SpaceX połączyły siły. Początek historycznej misji

NASA i SpaceX łączą siły

To pierwszy raz, gdy amerykańska agencja kosmiczna (NASA) i prywatna firma kosmiczna SpaceX łączą siły. To ma doprowadzić do pierwszej załogowej misji od dziewięciu lat. Rakieta Falcon-9 SpaceX z kapsułą Dragon ma wystartować w przestrzeń kosmiczną w środę 27 maja o 22:33 czasu polskiego.