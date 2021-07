Narzucony zostanie obowiązek szczepień? Prof. Simon nie gryzł się w język

Prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, powiedział w programie "Newsroom WP", że jest zwolennikiem nałożenia obowiązku szczepień. - To powinno wymagać bezwzględnego konsensusu, bez wrzasków, obrażania się czy wysyłania wyroków śmierci na moją osobę - stwierdził. Ekspert zaznaczył jednocześnie, że bezwzględny obowiązek szczepień powinien szczególnie dotyczyć osób powyżej 80. roku życia i pracowników służby zdrowia. - Idąc do szpitala, każdy chce być w miarę bezpieczny - zauważył prof. Simon. - W Niemczech jakoś to rozwiązano. Nie zaszczepiłeś się na grypę, to nie pracujesz w szpitalu, niezależnie od tego, czy jesteś dyrektorem, czy portierem. To samo w Anglii - wymieniał kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.