Narodziny dziecka zgłoś przez internet. Równie szybko złożysz wniosek o 500+

Zostałeś rodzicem? Nie trać czasu na chodzenie po urzędach, zarejestruj dziecko przez internet. Usługa zgłoszenia online narodzin jest dostępna dla każdego z nas, załatwienie sprawy zajmuje dosłownie kilka minut. Warunkiem jest posiadanie bezpłatnego Profilu Zaufanego.

Sześćdziesięcioletni dziś Pan Kazimierz urodziny obchodzi 4 września, mimo, że w dowodzie jako datę urodzenia ma 5 września. Skąd ta rozbieżność? Jego ojciec kilka dni po narodzinach syna poszedł do urzędu, a tam wpisano złą datę. Dziś już nikt nie pamięta kto się pomylił i dlaczego, a historia jest dyżurną rodzinną anegdotą i oczywiście przyczynkiem do żartów na temat sposobów świętowania narodzin w tamtym czasie.

Takich historii jest w Polsce mnóstwo. Wiele wskazuje jednak na to, że wkrótce będzie ich znacznie mniej – dzięki temu, że dziecko można zarejestrować online – bez wychodzenia z domu, dosłownie w kilka chwil. Na przykład wykorzystując moment, gdy pociecha spokojnie śpi.

Zainteresowanie e-usługą Ministerstwa Cyfryzacji jest bardzo duże – Od czerwca 2018 roku do dziś zarejestrowano w ten sposób ponad 56 tysięcy dzieci – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak pokazują statystyki we wrześniu liczba zgłaszanych maluchów jest najwyższa.Do niedawna rodzice nie mieli wyboru – musieli w ciągu 21 dni dopełnić tego obowiązku w urzędzie. Dziś nie muszą nawet wychodzić z domu.

Dziecko zarejestrować może każde z rodziców, przez internet. To proste i przebiega w kilku krokach:

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego poza aktem urodzenia przesyła do rodziców bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu – wylicza minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Dokumenty powstają w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia — pod warunkiem, że Urząd otrzymał kartę urodzenia dziecka. Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – np. lekarz lub położna – i przekaże ją do USC najpóźniej trzy dni od jej wystawienia.W zgłoszeniu warto podać swój adres e-mail i numer telefonu – mogą się przydać gdyby kierownik USC potrzebował wyjaśnień lub mógł wcześniej poinformować o tym, że dokumenty można – jeśli chcemy - odebrać osobiście.

Bezpłatny Profil Zaufany także do 500+

Bez Profilu Zaufanego nie da się zarejestrować dziecka online. Profil zaufany to bowiem nie tylko bezpłatny podpis elektroniczny, wykorzystywany do podpisywania dokumentów (np. podań czy wniosków) składanych do urzędów i innych instytucji publicznych, ale i środek naszej identyfikacji elektronicznej.