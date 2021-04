Narodowy Program Szczepień. Morawiecki ogłosił zmiany. Lekarz pochwalił

Gościem programu "Newsroom WP" był dr Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. W rozmowie odniósł się do zmian w Narodowym Programie Szczepień. - Do kwalifikacji został dopuszczony szereg podmiotów, które nie tylko mogą szczepić, ale i kwalifikować do szczepienia. Biorąc pod uwagę zagrożenia i stan pandemiczny, takie działania wydają się konieczne, zresztą to nie jest polski pomysł: w innych krajach różne zawody też zostały dopuszczone do kwalifikowania do szczepienia (...). Ale ważne jest, ilu Polaków będziemy szczepić - mówił. Jak dodał, jeżeli ponad 60 procent społeczności zostanie zaszczepiona podwójną dawką, to będzie można mówić o sukcesie.

Rozwiń