Narodowy Program Szczepień. Lekarz skomentował sondaż dla WP

Według sondażu United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski, zdania Polaków na temat Narodowego Programu Szczepień są podzielone. Dobrze lub zdecydowanie dobrze ocenia go 51,1 proc. ankietowanych, a odmiennego zdania jest 42,4 proc. badanych. Zdaniem prezesa Porozumienia Zielonogórskiego doktora Jacka Krajewskiego niezadowolenie pacjentów z programu szczepień wynika przede wszystkim z problemów z dostępnością. - To niezadowolenie nie opiera się wyłącznie na tym, że te szczepienia są źle zorganizowane, tylko przede wszystkim na dostępności. Myślę, że ten program będzie niwelowany przez to, że zrobi się więcej punktów szczepień - powiedział gość programu WP "Newsroom". Dr Krajewski mówił również o przypadkach szczepień poza systemem, na które punkty szczepień decydowały się, by nie marnować dawek. - Jeśli by taka sytuacja była, a nie znalazłbym nikogo, to na pewno bym tę osobę zaszczepił.