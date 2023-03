Narodowy Program Amunicyjny przyjęty. "2 mld zł na inwestycje"

- Po ostatnich kilku miesiącach przeglądu pola walki w Ukrainie i my, Polacy, i nasi najbliższy sojusznicy, Amerykanie, jak również inni partnerzy z NATO mamy niemal pełną wiedzę, ile amunicji artyleryjskiej jest zużywane dziennie, tygodniowo czy miesięcznie na polu bitwy. Są to ilości wielokrotnie większe niż te, którymi większość krajów NATO dysponuje dzisiaj i które mogłaby bądź to udostępnić Ukrainie, bądź samodzielnie uzupełnić swoje zapasy - podkreślił.