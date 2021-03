Narodowy Dzień Życia. Papież apeluje do Polaków

Papież Franciszek zwrócił się do Polaków o modlitwę, aby "na świecie odnawiała się wrażliwość na wartość życia ludzkiego na każdym jego etapie". Było to nawiązanie do obchodzonego dziś w Polsce Narodowego Dnia Życia.

Share

Narodowy Dzień Życia. Papież apeluje do Polaków Źródło: EASTNEWS