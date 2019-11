Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie. Program oficjalnych obchodów. Marsz Niepodległości

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. W Warszawie możemy udać na oficjalne obchody, pójść do Sejmu i na Marsz Niepodległości. Dowiedz się, jak spędzić 11 listopada.

Narodowe Święto Niepodległości. Program oficjalnych obchodów

11 listopada 2019. Piknik wojskowy, otwarty sejm, koncerty

W Narodowe Święto Niepodległości w godzinach 10:00-16:00 możemy bezpłatnie odwiedzić Sejm i Senat. W przeddzień rozpoczęcia nowej kadencji parlamentu zajrzymy do Sali Kolumnowej czy gabinetu Marszałka Sejmu.

Narodowe Święto Niepodległości. Marsz Niepodległości

11 listopada od ronda Dmowskiego do Stadionu Narodowego przejdzie 10. Marsz Niepodległości. Pochód wystartuje o 15:00, dojdzie do celu o 16:30. Jak w poprzednich latach, prowadzą go organizacje prawicowe i nacjonalistyczne. W tym roku nie będzie państwowego marszu z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.