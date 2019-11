Marsz Niepodległości 2019 Warszawa. Trasa pochodu 11 listopada i utrudnienia w komunikacji

11 listopada ulicami Warszawy przejdzie 10. Marsz Niepodległości. Sprawdź, kiedy rozpocznie się wydarzenie i jakie ulice będą zamknięte.

Marsz Niepodległości 2019. Program wydarzenia. Utrudnienia w komunikacji

11 listopada od 10:00 do 19:00 w okolicy Ronda Dmowskiego Roty Niepodległości będą zbierały podpisy przeciw tzw. ustawie 447 , która według organizatorów marszu może prowadzić do roszczeń majątkowych żydowskich organizacji z USA wobec Polski. O 13:30 odbędzie się modlitwa na różańcu na Rondzie Dmowskiego. O 14:00 Robert Bąkiewicz, szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, oficjalnie rozpocznie marsz. Nastąpią okolicznościowe przemówienia i występy.

O 15:00 Marsz Niepodległości ruszy z Ronda Dmowskiego. Jego trasa będzie wiodła Alejami Jerozolimskimi przez Most Poniatowskiego, następnie ulicą Wybrzeże Szczecińskie między Wisłą a Stadionem Narodowym na błonia przy stadionie. Od ok. 16:30 do 19:00 będą tam trwały występy artystyczne.