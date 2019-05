Jacek Czaputowicz: ustawę 447 oceniamy negatywnie

- Ustawę JUST [447 - przyp. red.] oceniamy negatywnie, mimo że nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych - stwierdził w rozmowie z PAP Jacek Czaputowicz. Minister spraw zagranicznych dodał, że "ta kwestia nie ma zasadniczego znaczenia dla wspólnych relacji".

Negatywna ocena "ustawy 447"

Amerykańska odpowiedź

- Chcę to podkreślić z pełną mocą - to nie jest ustawa a jednorazowy raport dla Kongresu. Nie posiada on mocy prawnej, nie ma w nim mowy o jakichkolwiek pieniądzach czy też czymkolwiek, co ktoś miałby zapłacić. Dotyczy on chyba 48 krajów i to tyle - stwierdziła Mosbacher. Zapewniła, że Stany "nikogo" do "niczego nie zmuszają".