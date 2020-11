Narodowe Święto Niepodległości Polski. Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

"Urzeczywistniło się marzenie, za które wielu naszych rodaków zapłaciło najwyższą cenę - własnego życia. Pamiętajmy o nich w tym wyjątkowym dniu. Dziś, 11 listopada jak co roku obchodzimy święto, ale jest to dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas. Nie odbywają się tradycyjne uroczystości, tak nierozerwalne, związane z radosnym obchodzeniem Święta Niepodległości. Cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, która całkowicie zmieniła nasze życie" - zaznaczył prezydent.

Podkreślił, że aktualna sytuacja epidemiczna jest bardzo poważna. "To wielkie wyzwanie dla wszystkich obywateli, służby zdrowia i władz państwowych. Czas pandemii, to czas podejmowania trudnych, często niepopularnych decyzji. Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami" - mówił Duda podczas orędzia.

Narodowe Święto Niepodległości Polski. Andrzej Duda wygłosił orędzie

"Wiem, co to znaczy zachorować na COVID-19. (…) Chciałbym się do państwa zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Sam zrobię to w najbliższych dniach, po zakończeniu właściwych procedur medycznych. Niech to będzie wyciągnięta w ramach naszej wspólnoty braterska dłoń" - stwierdził Andrzej Duda.