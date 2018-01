Narodowcy w Sejmie komentują decyzję wojewody. "Podjęliśmy suwerenną decyzję"

- Podjęliśmy suwerenną decyzję o odwołaniu pikiety – poinformował poseł Robert Winnicki z Ruchu Narodowego. Jak mówił na konferencji prasowej w Sejmie, "intencją organizatorów manifestacji nie jest konfrontowanie się z państwem polskim".

Narodowcy organizują pikietę. Wojewoda zamyka ulice

Narodowcy zapowiedzieli na godz. 17 wspólną manifestację przed ambasadą Izraela pod hasłem "Stop antypolonizmowi". Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zdecydował o zamknięiu ulic przy placówce dyplomatycznej. Oznacza to, że do 5 lutego do godz. 24 na obszarze dróg okalających ambasadę przy ul. Krzywickiego 24 obowiązuje zakaz poruszania się.