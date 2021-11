Narodowcy pikietowali we Wrocławiu. Spalono bluzę Antify

W niedzielny wieczór na Rynku we Wrocławiu odbyła się manifestacja narodowców, którzy wzywali do obrony granic Polski przed cudzoziemcami. "Wojsko Polskie pełne wsparcie, jak potrzeba to strzelajcie" - krzyczała grupa kilkudziesięciu osób. W trakcie pikiety doszło też do spalenia bluzy z symbolami Antify.