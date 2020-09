Narada w krakowskiej siedzibie PiS. Zamieszanie z obecnością Mariana Banasia

Jak pisaliśmy wcześniej , w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński wyjechał ze stolicy i udał się do Krakowa, by odwiedzić grób prezydenckiej pary na Wawelu. Towarzyszyli mu najważniejsi politycy PiS. Po uroczystościach odbyło się spotkanie w ścisłym kierownictwie partii . Według doniesień medialnych miał pojawić się na nim również Marian Banaś.

"Jak trwoga, to do Mariana. Kraków, niekoloryzowane, z uśmiechem triumfu delikatnym, dziwnym trafem parkuje przed krakowską siedzibą PiS przed spotkaniem aktywu z premierem Mateuszem Morawiecki" - napisał na Twitterze jeden z dziennikarzy przy zdjęciu Mariana Banasia w aucie.

Marian Banaś na spotkaniu PiS?

Reporter WP Marcin Makowski ustalił fakty: "'Banaś na naradzie w krakowskiej siedzibę PiS' - to od początku do końca myślenie życzeniowe. Rozmawiałem z reporterem, który był na Retoryka cały wieczór, od 21 do 2 w nocy. Czego się dowiaduje? 'On nie szedł do biura PiS, tylko zaparkował na jedynym wolnym miejscu dla niepełnosprawnych obok Retoryka, zobaczył kamery, schował się, potem poszedł do bankomatu PKO na rogu Piłsudskiego - wypłacił pieniądze, wrócił i odjechał. Tyle''.