Rozłam w PiS? Dziś jeszcze tajna narada w Krakowie

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński wyjeżdża ze stolicy i udaje się do Krakowa, odwiedzić grób prezydenckiej pary na Wawelu. Razem z nim udają się do stolicy Małopolski najważniejsi politycy PiS. Nieoficjalnie, po uroczystościach ma dojść do spotkania w ścisłym kierownictwie partii.

Jarosław Kaczyński podczas burzliwych obrad w Sejmie (PAP, Fot: Wojciech Olkuśnik)