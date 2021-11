Narada PiS. Senator przekazał stanowisko Kaczyńskiego

Czwarta fala pandemii koronawirusa przybiera w Polsce na sile, tymczasem rząd wciąż nie zdecydował o wprowadzeniu w związku z tym nowych, bardziej restrykcyjnych obostrzeń. O sytuacji dyskutowali w programie "Tłit" Wirtualnej Polski senator PiS Stanisław Karczewski i dziennikarz WP Patrycjusz Wyżga. - O czym rozmawiacie, na co stawiacie, jeśli nie na sondaże? Jeśli to nie są decyzje w oparciu o sondaże, to w oparciu o co? O najlepszą wiedzę medyczną? - pytał. - Bierzemy pod uwagę realia polityczne, ale przede wszystkim dobro człowieka - wskazał Karczewski. Jak przekazał, we wtorek odbyła się narada PiS. - Jaka jest emocja Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie? Co najbardziej do niego przemawia? - pytał Wyżga. - Naukowcy - odparł Karczewski. - Nie strach przed antyszczepionkowcami? - dopytywał dziennikarz WP. - Nie. Polityk się niczego nie może bać - stwierdził senator. - Dobro ludzi. Życie. Życie ludzkie jest najwiekszą wartością. Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy. Nie powiem o tym nic więcej - podsumował Karczewski.