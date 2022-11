Naprawdę to powiedział. Zabawna wpadka posła KO

Pałac "Suski"

Z kolei Michał Szczerba wskazał, że chociaż Spółka Pałac Saski powstała w listopadzie 2021 r., to on i Joński byli "pierwszą grupą kontrolerską, którzy przyjrzeli się jej działalności". - Co najważniejsze, w ustawie i spółce nie znaleźliśmy odpowiedzi, co ma się w Pałacu Saskim - podkreślił.