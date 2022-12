Napisał pismo do PSP w sprawie schronów. Bez odpowiedzi. "Świadome narażenie społeczeństwa"

"Strażakom nic nie można zarzucić"

Po publikacji tekstu zwrócił się do nas Łukasz Kunek, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków "Florian". W rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że "jako strażacy nie byli przygotowani, przeszkoleni i kompetentni do tego, by sprawdzać wskazane miejsca". - Aplikacja była tak stworzona, że sprawdzaliśmy bunkry i schrony, a strażacy nie są od tego. Powinny zajmować się tym osoby, które są do tego przeszkolone, m.in. inspektorzy budowlani - zaznacza.