Napad na Hindusów. Mężczyzna obrzucił ich kamieniami

Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował Hindusów w Rybniku. 25-latek chciał od nich pieniędzy. Gdy zaczęli uciekać, rzucał w nich kamieniami.

25-latek na skuterze napadł na dwóch Hindusów, którzy szli do pracy. Krzyczał do nich, by dali mu pieniądze. Gdy zauważył, że go nie rozumieją, ponowił swoje żądania, ale po angielsku.