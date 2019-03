Dwulatek wypadł z okna na szóstym piętrze. Nowe informacje o tragedii w Łodzi

Chłopiec wypadł z okna wieżowca i spadł na beton. O wypadku rodzicie dziecka dowiedzieli się od sąsiadów, którzy powiadomili ich o tym, że malec leży przed blokiem. Rodzice są w szoku. Dwulatek zmarł w drodze do szpitala.

Do tragedii doszło w Łodzi, tuż po godzinie 11. Dwulatek wypadł z okna wieżowca i spadł na beton. Kilka minut po zgłoszeniu zdarzenia policjanci byli już na miejscu i przystąpili do reanimacji dziecka. Udało im się przywrócić mu funkcje życiowe. Chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Wstępna ustalenia mówią o nieszczęśliwym wypadku.