Dziecko wypadło z 6. piętra. Dramat w Łodzi

Dwuletnie dziecko wypadło z okna bloku na terenie Bałut. Spadło na beton. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, przystąpili do reanimacji. Potem chłopca przewieziono do szpitala. Tam zmarł.

Natychmiast przystąpili do ratowania chłopca. Dwukrotnie robili mu reanimację i udało się im przywrócić go do życia. Karetką został przewieziony do szpitala.