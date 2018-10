Największy Toast Pod Ramię. Polacy są w tym mistrzami

Polacy rekordzistami Guinnessa w toaście pod ramię. Ponad 1,3 tys. osób w krakowskim klubie Studio wzniosło kieliszki, deklasując dotychczasowych rekordzistów z Japonii.

Japończycy swój rekord ustanowili niedawno, bo w sierpniu tego roku. Toast wzniosły wówczas 1154 osoby. Tytułem nie cieszyli się długo. Od 18 października nowy rekord należy do Polaków. W krakowskim Klubie Studio toast, przy jednoczesnym trzymaniu się pod ramię, wzniosły 1373 osoby.

– Na bicie rekordu przyjechałem specjalnie z Gliwic. Takiej imprezy nie mogłem przegapić. Raz już brałem udział w biciu Rekordu Polski, idąc w Sosnowcu z największą, bo kilometrową flagą. To są niezapomniane wrażenia – zapewnia uczestnik.

– Jest to duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Zapanowanie nad tak dużą grupą jest sztuką. Jest przy tym tak wiele szczegółów, których trzeba dopilnować, że o wpadkę i niezaliczenie próby nietrudno. Nam się udało! – cieszy się Sławomir Kreczmański, Senior Brand Manager ze Stock Polska.

Przebieg próby obserwowała, przybyła z Londynu sędzia the Guinness World Record. To od jej oceny, czy wszystko przebiegło zgodnie z procedurami zależało przyznanie certyfikatu. Udało się. – Chciałabym być jedną z tych młodych ludzi – śmieje się Lucia Sinigagliesi. – Atmosfera, którą stworzyli była wspaniała. Niezależnie od bicia rekordu widać było, że ci młodzi ludzie po prostu świetnie się bawią. Jestem pod wrażeniem przygotowania tego wydarzenia, całej tej logistyki, której trzeba było dopilnować, żeby wszystko się udało – dodaje.

– Zdyscyplinować tak dużą liczbę osób, to naprawdę wyzwanie. Organizacja była doskonała. Mamy oficjalny rekord Guinnessa w największym toaście pod ramię. To wyczyn, bo warunki, które trzeba spełnić, by w ogóle powalczyć o rekord Guinnessa są wyśrubowane – zdradza polski oddział Biuro Rekordów Guinessa, które pomaga ustanawiać kolejne rekordy.