Największy nieobecny w rządzie. Szef MSZ znika w czasie potężnego kryzysu

Kluczowi politycy obozu władzy spodziewają się, że polska dyplomacja i polskie służby w najbliższym czasie będą musiały stanąć przed jeszcze większymi wyzwaniami. - Dzisiaj mamy do czynienia z testowaniem sprawności naszych służb mundurowych. To początek wojny hybrydowej z Polską. Moim zdaniem nieprzypadkowo zbiega się to czasowo z wielkimi manewrami wojskowymi, które Rosja i Białoruś wspólnie przeprowadzą we wrześniu - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł Adam Bielan.