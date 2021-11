"Największy męski różaniec świata" w Bydgoszczy

"Wojownicy Maryi" to grupa religijna tylko dla mężczyzn. Ich liderem jest ks. Dominik Chmielewski, znany z antyszczepionkowych poglądów salezjanin z Bydgoszczy. Zaprosił on do największego miasta województwa kujawsko-pomorskiego "wojowników" z całej Polski. Razem przeszli w sobotę 6 listopada jego ulicami.