Kaczyński skomentował marsz. Tuska. Posłanka zareagowała

Prowadzący program "Gra o głosy" na początek odnieśli się do Marszu Miliona Serc. Pytali o frekwencję. Ile osób było w Warszawie? - Uważam, że ta dyskusja jest bezprzedmiotowa. Był to na pewno największy marsz we współczesnej Polsce. Było mnóstwo ludzi i niesamowicie dobra atmosfera - skomentowała Katarzyna Lubnauer. Jarosław Kaczyński, podczas konwencji PiS w Katowicach stwierdził, że w Warszawie było "zaledwie 60 tys. osób". - Wszyscy widzą kłamstwa PiS, nic nie mają do powiedzenia, bo cały czas zajmują się nami. Spotkali się w ciemnicy i komentują kilka razy większy marsz - przekonywała polityk. Dlaczego nie było pani Joanny z Krakowa, mimo że jej historia była punktem wyjściowym do organizacji marszu? - Po części przestało chodzić o panią Joannę, chodziło o prawa i godność kobiet w ogóle - skomentowała Lubnauer.

