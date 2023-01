Największe okręty wyszły w morze. Ekspert wskazuje na "bezradność floty rosyjskiej"

Ostatnio statek Piotr Morgunow wypłynął z portu, kiedy miał przewozić dostawy z Rosji do Sewastopola po ukraińskim ataku na most Kerczeński 8 października 2022 r. Tym samym okręty desantowe rosyjskiej marynarki wojennej zostały wprowadzone do służby jako transportowce. W tym wypadku jednoczesna żegluga okrętów podwodnych sugeruje, że mogłoby to być coś więcej niż jedynie misja zaopatrzeniowa.