Największe laboratorium narkotyków w Polsce. Akcja CBŚP mrozi krew w żyłach

Policjanci CBŚP zlikwidowali jedno z największych laboratoriów narkotyków syntetycznych w Polsce, w którym wytwarzana była m.in. substancja psychotropowa 4CMC (klefedron). Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 26 do 46 lat. Jeden z nich był poszukiwany listem gończym. Łącznie przejęto ponad 2,3 tys. litrów płynnego 4CMC, z którego można uzyskać narkotyki o wartości nawet 30 mln zł - poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze opublikowali nagranie ze spektakularnej akcji. Całość miała miejsce w powiecie będzińskim niedaleko Katowic. To właśnie stamtąd do policji dochodziły słuchy, że w jednej z hal magazynowych może działać zorganizowana grupa przestępcza. Przypuszczenia potwierdziły się. Każdy z zatrzymanych wytwarzał narkotyki nosząc maskę, ponieważ chemiczne substancje potrzebne do uzyskania klefedronu są realnym zagrożeniem dla zdrowia. Z tego powodu, zanim doszło do dokładnych oględzin całej hali, najpierw do akcji wkroczyli strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, którzy zminimalizowali zagrożenie. Następnie wyłącznie w odpowiednich kombinezonach i w maskach policjanci mogli wejść i rozpocząć oględziny, które trwały aż 3 tygodnie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Katowicach.