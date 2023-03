Największa bitwa tej wojny. Rosjanie rozbici w pył

"Największa w tej wojnie bitwa czołgów o Wuhłedar w obwodzie donieckim przyniosła Rosjanom druzgocącą klęskę i wielkie straty w sprzęcie" - podaje "The New York Times", opierając się na relacjach ukraińskich żołnierzy. Według Sił Zbrojnych Ukrainy wojska rosyjskie straciły tam co najmniej 130 czołgów i pojazdów opancerzonych.