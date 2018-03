Najsłynniejsza sędzia z Irlandii. Kim jest Aileen Donnelly?

Irlandzka sędzia odrzuciła wniosek o ekstradycję Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Przyczyną jest stan demokracji w naszym kraju. Internauci zaczęli dociekać kim jest kobieta, która dołączyła do krytyki PiS.

To pierwsza kobieta o takiej orientacji, która zasiada w tym urzędzie. Sama Donnelly nie wstydzi się, że dokonała comming autu i z dumą opowiada o "bardzo szczęśliwym związku ze swoją partnerką Susan".

Sędzia z Irlandii odmówiła ekstradycji do Polski Artura C. Swoją decyzję uzasadniła zmianami, które miały miejsce w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zarzuty odnoszą się do upolitycznienia KRS, dyskryminacji płciowej dotyczącej wieku emerytalnego czy funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.