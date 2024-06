"Najpoważniejszy atak". Kosiniak-Kamysz zabiera głos

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. Szef MON zabrał głos na temat wydarzeń na granicy z Białorusią, a także wczorajszego cyberataku na Polską Agencję Prasową.

- Był to jeden z najbardziej intensywnych poranków i nocy dla polskiej obrony przeciwlotniczej. Ta intensywność tych zdarzeń w Ukrainie była ogromna - stwierdził wicepremier po odprawie z dowódcami. W nocy Federacja Rosyjska przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na całą Ukrainę, w tym obwody graniczące z Polską . Uderzenia przeprowadzono z użyciem rakiet manewrujących, bezzałogowych statków powietrznych typu SHAHED oraz rakiet balistycznych wystrzelonych z rejonu Morza Czarnego. Z tego powodu poderwane do lotu zostały polskie samoloty.

Wicepremier odniósł się też do sytuacji na granicy z Białorusią.- Od kilku miesięcy na granicy obserwujemy intensywność i próby przekraczania granicy, przez osoby, które nie są zainteresowane uzyskaniem azylu, ale są narzędziami w rękach służb białoruskich i rosyjskich - zaznaczył szef MON. - Dochodzi coraz częściej do bandyckich ataków na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących polskiej granic. To spotka się z odpowiedzią z naszej strony - zaznaczył.